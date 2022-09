Kim | la clausola rescissoria vale solo in un caso | i dettagli

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli e la clausola rescissoria di #KimMinJae: come funziona -

Luca Marchetti , giornalista di Sky, parla a Forza Napoli Sempre su Radio Marte: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...Commenta per primo Sirene inglesi per. Il Manchester United mette gli occhi sul difensore sudcoreano del Napoli che, come si legge su Il Mattino , ha unarescissoria da 50 milioni di euro attivabile da luglio 2023.Napoli, sirene di mercato dalla Premier League per Kim: la risposta del club azzurro è arrivata subito. Le ultime Come riferito da Il Mattino, per Kim sono già arrivati sondaggi da… Leggi ...Napoli, sirene di mercato dalla Premier League per Kim: la risposta del club azzurro è arrivata subito. Le ultime Come riferito da Il Mattino, per Kim sono già arrivati sondaggi da… Leggi ...