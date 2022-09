Italia-Inghilterra, San Siro non dimentica: ancora fischi per Donnarumma (Di venerdì 23 settembre 2022) Il pubblico di San Siro non dimentica. Nel corso del match tra Italia ed Inghilterra, valevole per la quinta giornata di Nations League 2022/2023, i tifosi presenti sugli spalti dello stadio Giuseppe Meazza hanno nuovamente fischiato il portiere azzurro Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore del Paris Saint-Germain, paga ancora il suo addio a parametro zero al Milan, club che lo cresciuto e lanciato nel grande calcio. Non si tratta della prima volta che Donnarumma viene sommerso dai fischi, poiché lo stesso episodio si verificò anche durante gli Europei Under 21 del 2017 e lo scorso anno durante la sfida contro la Spagna, valida per la semifinale di Nations League. Per il portiere, dunque, si tratta di un deja-vù abbastanza ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Il pubblico di Sannon. Nel corso del match traed, valevole per la quinta giornata di Nations League 2022/2023, i tifosi presenti sugli spalti dello stadio Giuseppe Meazza hanno nuovamenteato il portiere azzurro Gianluigi. L’estremo difensore del Paris Saint-Germain, pagail suo addio a parametro zero al Milan, club che lo cresciuto e lanciato nel grande calcio. Non si tratta della prima volta cheviene sommerso dai, poiché lo stesso episodio si verificò anche durante gli Europei Under 21 del 2017 e lo scorso anno durante la sfida contro la Spagna, valida per la semifinale di Nations League. Per il portiere, dunque, si tratta di un deja-vù abbastanza ...

