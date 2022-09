Italia Inghilterra, Mancini studia il 4-3-3 con alcuni dubbi di formazione (Di venerdì 23 settembre 2022) Roberto Mancini sta studiando la formazione anti Inghilterra, dubbio 4-3-3 per l’Italia questa sera a San Siro Roberto Mancini sta studiando la formazione anti Inghilterra, dubbio 4-3-3 per l’Italia questa sera a San Siro. Il Ct starebbe pensando di restare fedele al modulo sin qui utilizzato. In porta ci sarà Donnarumma. Difesa tipo con Di Lorenzo e Emerson sulle fasce, con Bonucci e Bastoni al centro. Barella, Jorginho e Cristante in mediana. Senza Tonali saranno loro i possibili titolari anche se avanzano le chance di vedere Pobega dal 1?. In attacco Cancellieri e Raspadori sosterranno Immobile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Robertostando laantio 4-3-3 per l’questa sera a San Siro Robertostando laantio 4-3-3 per l’questa sera a San Siro. Il Ct starebbe pensando di restare fedele al modulo sin qui utilizzato. In porta ci sarà Donnarumma. Difesa tipo con Di Lorenzo e Emerson sulle fasce, con Bonucci e Bastoni al centro. Barella, Jorginho e Cristante in mediana. Senza Tonali saranno loro i possibili titolari anche se avanzano le chance di vedere Pobega dal 1?. In attacco Cancellieri e Raspadori sosterranno Immobile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Ciro #Immobile: “Questa maglia rappresenta tutto, finché ci sarà bisogno di me resterò a disposiz… - DiMarzio : .@England, le parole di #Southgate alla vigilia della partita contro l'#Italia - DiMarzio : #NationsLeague | Le ultime novità sulla formazione degli @Azzurri contro l'@England - RenatoLuongo2 : RT @todorov_denis: La prima foto è di oggi in Italia, la seconda è di qualche giorno fa in Inghilterra. Notate qualcosa...? - milansette : Verso Italia-Inghilterra, Tonali indisponibile: Pobega dalla panchina #acmilan #rossoneri -