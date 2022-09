Il COSAP e la class action per i danneggiati da vaccino (Di venerdì 23 settembre 2022) Su alcuni canali social sta circolando la notizia di una class action lanciata dal segretario generale di un sindacato di Polizia, il COSAP. Della questione ne parla il blog del leader di ItalExit, il senatore Gianluigi Paragone, che il 18 settembre 2022, a firma di Nicky Ionfrida, titola: “Chiediamo la condanna di chi ha calpestato la dignità dei lavoratori”. Il sindacato di Polizia va all’attacco di Speranza La fonte di Ionfrida è ByoBlu, che il 17 settembre, con la firma di Miriam Gualandi, aveva titolato: class action PER I POLIZIOTTI danneggiati DAL vaccino COVID. L’INIZIATIVA DEL SINDACATO COSAP In entrambi gli articoli viene riportato un estratto dal comunicato del COSAP: Tutti i colleghi, anche non iscritti a questo ... Leggi su butac (Di venerdì 23 settembre 2022) Su alcuni canali social sta circolando la notizia di unalanciata dal segretario generale di un sindacato di Polizia, il. Della questione ne parla il blog del leader di ItalExit, il senatore Gianluigi Paragone, che il 18 settembre 2022, a firma di Nicky Ionfrida, titola: “Chiediamo la condanna di chi ha calpestato la dignità dei lavoratori”. Il sindacato di Polizia va all’attacco di Speranza La fonte di Ionfrida è ByoBlu, che il 17 settembre, con la firma di Miriam Gualandi, aveva titolato:PER I POLIZIOTTIDALCOVID. L’INIZIATIVA DEL SINDACATOIn entrambi gli articoli viene riportato un estratto dal comunicato del: Tutti i colleghi, anche non iscritti a questo ...

