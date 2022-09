Gf Vip 7, confessionale - gate: non era mai accaduto prima al Gf Vip (Di venerdì 23 settembre 2022) A differenza delle passate edizioni del GF Vip , l'attuale avrebbe una particolarità mai vista prima, ovvero la presenza di ben due confessionali , e non uno. GF VIP: COSA SUCCEDE NELLA CASA? Intanto ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 settembre 2022) A differenza delle passate edizioni del GF Vip , l'attuale avrebbe una particolarità mai vista, ovvero la presenza di ben due confessionali , e non uno. GF VIP: COSA SUCCEDE NELLA CASA? Intanto ...

leggoit : Gf Vip 7, confessionale-gate: non era mai accaduto prima al Gf Vip - zazoomblog : Grande Fratello Vip Attilio Romita attacca Alfonso Signorini: “Non so che cao vuole da me. Se mi chiamano col cao c… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Attilio Romita attacca Alfonso Signorini: “Non so che ca**o vuole da me. Se mi chiamano col ca… - leggoit : Grande Fratello Vip, Attilio Romita furioso con Alfonso Signorini: «Se mi chiamano col ca**o che vado in confession… - michispillatea : Ed è quando sentiremo 'Attilio in confessionale' che capiremo cosa sia la paura il terrore il panico di un altro vi… -