Formazioni ufficiali Italia Inghilterra | le scelte degli allenatori

(Di venerdì 23 settembre 2022) Le formazioni ufficiali di Italia-Inghilterra, match valido per la Nations League 2022-23.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Raspadori, Scamacca. A disposizione: Meret, Vicario, Luiz Felipe, Pobega, Frattesi, Gnonto, Emerson, Zerbin, Grifo, Gabbiadini, Esposito, Bastoni. Commissario tecnico: Roberto Mancini

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pope; James, Dier, Maguire, Walker; Bellingham, Rice; Sterling, Foden, Saka; Kane. A disposizione: Ramsdale, Henderson, Trippier, Shaw, Grealish, Coady, Ward-Prowse

MILANO - San Siro accoglie la Nazionale italiana contro l'Inghilterra nel match - replay della finale degli Europei di Wembley e dell'ultimo confronto in Nations League finito 0-0.