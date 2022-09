Esami di abilitazione all’esercizio delle professioni di ottico e di odontotecnico entro il 15 ottobre: tre le prove. Nota MI (Di venerdì 23 settembre 2022) Gli Esami di abilitazione alle professioni di ottico e odontotecnico si svolgono, successivamente all'esame di Maturità, presso gli Istituti Professionali – articolazioni ottico e odontotecnico. Lo svolgimento dell’esame di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico è disciplinato dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione del 6.8.2021 n. 248 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 settembre 2022) Glidialledisi svolgono, successivamente all'esame di Maturità, presso gli Istituti Professionali – articolazioni. Lo svolgimento dell’esame diarti ausiliariesanitarie diè disciplinato dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione del 6.8.2021 n. 248 L'articolo .

