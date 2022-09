Elezioni 2022, guida alle liste e ai candidati in vista del 25 settembre (Di venerdì 23 settembre 2022) Si è conclusa alle ore 20 del 22 agosto scorso la frenetica compilazione delle liste di candidati dei singoli partiti e delle coalizioni in vista delle prossime Elezioni politiche del 25 settembre. Per i vari partiti non è stato facile selezionare i candidati, che tra Camera e Senato sono in totale 5.558: sono molti i parlamentari di lungo corso esclusi, compresi i “big” di partito, e molti sono stati i conseguenti malumori, soprattutto in Forza Italia e nel Pd. Le ragioni sono diverse. La prima e principale è il taglio dei parlamentari, introdotto dall’ultima riforma costituzionale, che ridurrà di oltre un terzo i membri eletti. I deputati alla Camera passeranno da 630 a 400, mentre i senatori scenderanno da 315 a 200. A questo si aggiungono le caratteristiche della ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) Si è conclusaore 20 del 22 agosto scorso la frenetica compilazione delledidei singoli partiti e delle coalizioni indelle prossimepolitiche del 25. Per i vari partiti non è stato facile selezionare i, che tra Camera e Senato sono in totale 5.558: sono molti i parlamentari di lungo corso esclusi, compresi i “big” di partito, e molti sono stati i conseguenti malumori, soprattutto in Forza Italia e nel Pd. Le ragioni sono diverse. La prima e principale è il taglio dei parlamentari, introdotto dall’ultima riforma costituzionale, che ridurrà di oltre un terzo i membri eletti. I deputati alla Camera passeranno da 630 a 400, mentre i senatori scenderanno da 315 a 200. A questo si aggiungono le caratteristiche della ...

