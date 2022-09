Elezioni 2022, attacco a Berlusconi da palco M5S: “Predatorio verso le donne” (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Si apre con un attacco nei confronti di Silvio Berlusconi la manifestazione grillina di Piazza Santi Apostoli. “Oggi i ventenni vanno su TikTok e trovano un uomo di 85 anni che chiede il voto delle donne, dicendo che è sempre andato a caccia del loro amore, proprio lui che ha sdoganato un comportamento Predatorio verso le donne, soprattutto giovanissime”, dice la senatrice Alessandra Maiorino, nel corso del suo intervento. Ad accompagnare la parlamentare sul palco un gruppo di ventenni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Si apre con unnei confronti di Silviola manifestazione grillina di Piazza Santi Apostoli. “Oggi i ventenni vanno su TikTok e trovano un uomo di 85 anni che chiede il voto delle, dicendo che è sempre andato a caccia del loro amore, proprio lui che ha sdoganato un comportamentole, soprattutto giovanissime”, dice la senatrice Alessandra Maiorino, nel corso del suo intervento. Ad accompagnare la parlamentare sulun gruppo di ventenni. L'articolo proviene da Italia Sera.

