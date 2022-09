“È un momento doloroso” Wanda Nara e Mauro Icardi annunciano così la separazione

(Di venerdì 23 settembre 2022) È arrivata a mezzo social la notizia dellatra. Sul suo profilo Instagram, la showgirl ha sorpreso i suoi 15 milioni di follower con un annuncio che arriva dopo molte smentite, ma che conferma i rumor che si rincorrevano in rete circa la crisi della coppia. Instagram @Tra le tante stories pubblicate, spuntauna scritta su sfondo nero con cui, in spagnolo, confessa il difficile, aggiungendo che per ora non ha intenzione di dichiarare altro: Mi risulta moltovivere questo. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da ...

GoalItalia : Icardi e Wanda Nara si separano, l'annuncio ufficiale della showgirl sul proprio profilo Instagram: 'Un momento dol… - novasocialnews : Wanda Nara annuncia separazione da Icardi: 'Momento doloroso' - telodogratis : Wanda Nara annuncia separazione da Icardi: “Momento doloroso” - cronachecampane : Wanda Nara annuncia separazione da Icardi: 'Momento molto doloroso' #icardi #separazione #wandanara - News24_it : Wanda Nara annuncia separazione da Icardi: 'Momento doloroso' -

" , rivela la showgirl. Wanda lascia di stucco i suoi milioni di follower. Poche parole su uno sfondo nero. "Mi risulta molto doloros o vivere questo. Ma data la mia ..."Mi risulta moltovivere questo. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non ...Fino a pochi mesi fa, un seguitissimo programma televisivo argentino aveva rilasciato dei file audio in cui Wanda confessava ad un'amica di star organizzando il divorzio ...Wanda Nara e Mauro Icardi si separano. Ad annunciarlo è la showgirl argentina, che ha pubblicato una nota in una storia sul proprio profilo Instagram ...