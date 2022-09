Cristiano muore nel sonno, aveva 52 anni. Nel 2019 aveva perso il fratello in un incidente (Di venerdì 23 settembre 2022) Morto nel sonno . E' la tragedia che ha colpito Cristiano Bedini, ex atleta che continuava a tenersi in forma andando in bicicletta. A soli 52 anni si è spento nel suo letto, forse per problemi ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 settembre 2022) Morto nel. E' la tragedia che ha colpitoBedini, ex atleta che continuava a tenersi in forma andando in bicicletta. A soli 52si è spento nel suo letto, forse per problemi ...

