Ciclismo, Mondiali Wollongong 2022 prova in linea donne Elite: startlist e favorite, l'Italia ci prova (Di venerdì 23 settembre 2022) Le favorite e la startlist della prova in linea donne Elite, piatto forte della penultima giornata dei Mondiali di Ciclismo su strada 2022 a Wollongong, in Australia. Grande attesa soprattutto in chiave azzurra, con l'Italia che difende il titolo in quella che rimane sulla carta la miglior occasione di vittoria o di podio in questa rassegna iridata. La campionessa in carica Elisa Balsamo, insieme a Elisa Longo Borghini, rappresenterà la punta di diamante di una squadra comunque completa e in grado di giocarsela con la grande corazzata di questi anni, che è ovviamente l'Olanda.

