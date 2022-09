Chiellini: «Difficile capire la Juventus, magari può ancora lottare per lo scudetto» (Di venerdì 23 settembre 2022) Giorgio Chiellini è intervenuto al Festival dello Sport di Trento dove ha commentato l’inizio di stagione della Juventus di Allegri: le sue parole Difficile – «Non è facile nemmeno capire la Juventus di oggi. La seguo da tifoso, e mi dispiace. Ci vuole pazienza, si sono concatenate situazioni particolari. Mi auguro che dopo la sosta la squadra possa tornare a fare bene. Il campionato sarà strano, c’è il Mondiale in mezzo. Sono convinto che la Juve sarà più squadra dopo il Mondiale. Anche perché non c’è al momento una squadra che può ammazzare il campionato. Non so se la Juve può vincere lo scudetto. In fondo sono passate 7 giornata e sembra che ne sono passate 70. magari più avanti gli avversari faranno meno bene e la Juve uscirà alla distanza». MASSACRO – ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Giorgioè intervenuto al Festival dello Sport di Trento dove ha commentato l’inizio di stagione delladi Allegri: le sue parole– «Non è facile nemmenoladi oggi. La seguo da tifoso, e mi dispiace. Ci vuole pazienza, si sono concatenate situazioni particolari. Mi auguro che dopo la sosta la squadra possa tornare a fare bene. Il campionato sarà strano, c’è il Mondiale in mezzo. Sono convinto che la Juve sarà più squadra dopo il Mondiale. Anche perché non c’è al momento una squadra che può ammazzare il campionato. Non so se la Juve può vincere lo. In fondo sono passate 7 giornata e sembra che ne sono passate 70.più avanti gli avversari faranno meno bene e la Juve uscirà alla distanza». MASSACRO – ...

