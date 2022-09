Calcio: esami negativi per Koopmeiners, resta in ritiro con l'Olanda (Di venerdì 23 settembre 2022) Amsterdam, 23 set. -(Adnkronos) - Teun Koopmeiners resterà nel ritiro della nazionale olandese. Il centrocampista dell'Atalanta si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno dato esito negativo dopo il colpo alla testa ricevuto nel match di Nations League contro la Polonia. Il calciatore, dunque, sarà a disposizione di Van Gaal per l'ultimo match contro il Belgio. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Amsterdam, 23 set. -(Adnkronos) - Teunresterà neldella nazionale olandese. Il centrocampista dell'Atalanta si è sottoposto a deglistrumentali che hanno dato esito negativo dopo il colpo alla testa ricevuto nel match di Nations League contro la Polonia. Il calciatore, dunque, sarà a disposizione di Van Gaal per l'ultimo match contro il Belgio.

