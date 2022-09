infoiteconomia : Borsa: Europa debole nel finale, pesa il Nasdaq, Milano -0,9% - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Borsa: Milano apre in calo, -0,27%: Indice Ftse Mib a 21.743 punti - fisco24_info : Borsa: Milano apre in calo, -0,27%: Indice Ftse Mib a 21.743 punti - infoiteconomia : Borsa: Europa peggiora con listini Usa, giù anche Milano (-0,6%) - infoiteconomia : Borsa: Europa debole nel finale, pesa il Nasdaq, Milano -0,9% -

...automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,27% a 21.743 punti. . 23 settembre 2022Avvio di seduta negativo per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,21% a 5,906 punti, Londra lo 0,09% a 7.153 punti, Francoforte lo 0,2% a 12.506 punti e Madrid lo 0,13% a 7.761 punti. (ANSA).Milano, 23 set. (askanews) - Per aumentare l'attrattività della quotazione, Borsa Italiana semplifica le regole per quotarsi, riducendo il numero ...