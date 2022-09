Antonino Spinalbese su Belen Rodriguez | “Scappavo da lei”

(Di venerdì 23 settembre 2022)al Grande Fratello Vip torna a parlare del suo rapporto con l’ex, ecco cosa ha rivelato Nelle scorse settimane era trapelata un’indiscrezione suin merito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Stando ai rumors l’ex compagnagli avrebbe impedito di parlare di lei nella casa più spiata d’Italia, eppure lui ha già più volte parlato del loro rapporto e della fine del loro amore.(Collage screen da Instagram)Nel video di presentazione il gieffino ha fatto sapere che lui e la splendida argentina appartengono a mondi troppo diversi e che non erano fatti per stare insieme, cose che ...

carpi_ale : RT @archiviosp: fancam patrizia rossetti la bastardona prima puntata grande fratello gfvip elenoire ferruzzi pamela prati ginevra lamborghi… - infoitcultura : Gf Vip 7, Antonino Spinalbese, le confessioni su Belèn: 'Credo sia stato un errore' - infoitcultura : Gf Vip, Antonino Spinalbese rompe il silenzio su Belen Rodriguez: «Litigavamo sempre e io scappavo di casa» - FebyTH : RT @michispillatea: Ginevra: 'ci fumiamo il basilico' Tranquilla che basta solo mangiarlo per avere effetti stupefacenti, testato da anton… - michispillatea : Ginevra: 'ci fumiamo il basilico' Tranquilla che basta solo mangiarlo per avere effetti stupefacenti, testato da a… -

L'ex collega di Bud Spencer non esclude un'esplosione di dinamiche passionali e carnali nella Casa: 'Io amo troppo gli uomini, che devo fà, dopo Belen Rodriguez ci sono io!'. ...I colpi di scena potrebbero non finire qui visto che in questi giorni si è molto discusso delle parole d isu Belen Rodriguez , arriverà anche per lui una diffida da parte della ...Antonino Spinalbese svela i motivi che ci sono alla base della rottura con Belen, la madre della figlia Luna Marì. Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti di questa edizione del Grande fratello vip ...La prima diffida arriva da Elettra Lamborghini ai danni della sorella Ginevra, la prossima sarà quella di Belen Rodriguez