Allenamento Milan: Calabria e Rebic lavorano ancora a parte (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per l’Allenamento odierno: Calabria e Rebic ancora a parte Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per l’Allenamento odierno in vista dell’Empoli. Secondo quanto appreso da Milannews24 sia Calabria che Rebic hanno proseguito con il lavoro personalizzato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Ilsi è ritrovato questa mattina aello per l’odierno:Ilsi è ritrovato questa mattina aello per l’odierno in vista dell’Empoli. Secondo quanto appreso danews24 siachehanno proseguito con il lavoro personalizzato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

PassioneMilan3 : Milan: allenamento odierno a Milanello @ACMilanInside_ #ACMilan #Milan #SempreMilan #SerieA #serieatim - Milannews24_com : Le ultime su #Calabria e #Rebic - cielorossonero : RT @MilanNewsit: Milan, allenamento mattutino a Milanello senza i nazionali - sportli26181512 : Empoli, allenamento pomeridiano per i prossimi avversari del Milan: Come riportato direttamente dal sito ufficiale… - milansette : Empoli, allenamento pomeridiano per i prossimi avversari del Milan #acmilan #rossoneri -