Alcaraz e il 'no' alla Laver Cup: snobbato Federer? In realtà... (Di venerdì 23 settembre 2022) Carlos Alcaraz ha rifiutato di essere presente alla Laver Cup, che inizia oggi a Londra, e dunque di essere presente all'addio di quello che ha sempre considerato un esempio, un eccezionale termine di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 settembre 2022) Carlosha rifiutato di essere presenteCup, che inizia oggi a Londra, e dunque di essere presente all'addio di quello che ha sempre considerato un esempio, un eccezionale termine di ...

Gazzetta_it : Alcaraz e il 'no' alla Laver Cup: snobbato Federer? In realtà... - isa_0600 : Sinner non va alle Olimpiadi e rompete i coglioni ,alcaraz non va alla laver e rompete i coglioni, ma fatevi i cazzi vostri - GiacomoPiazza5 : @chiara_tosi88 Sinner oggi se la gioca alla pari con Alcaraz, deve solo vincere uno Slam, poi andrà alla grande - laalcolizzata1 : @eonBirdApp Io alcaraz non riesco a capirlo anche perché non ricordo abbia punti da difendere in questi tornei (es… - CREANTO7 : @carovana12 Troppe critiche a @janniksin. La Davis è un'altra storia. Non giochi per te. Non rispondi solo al tuo s… -