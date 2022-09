Vincono più di un miliardo di euro alla lotteria | dopo due mesi si presentano in due per ritirare il premio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 settembre 2022) Due persone hanno vintoe ritirato ilduepiù tardi, decidendo di rimanere anonime. Il jackpot di Mega Milion era di 1,337 miliardi di dollari e il biglietto vincente, valido per l’estrazione del 29 luglio, è stato acquistato in una stazione di servizio nei sobborghi di Chicago. Perché una somma così elevata? Dal 15 aprile, nessuno ha eguagliato i sei numeri selezionati: 29 estrazioni consecutive senza un vincitore. Ladell’Illinois ha reso noto che si tratta del terzopiù grande della nazione e i vincitori lo hanno diviso in egual parte. “I due hanno tempo fino al 27 settembre per optare per il pagamento forfettario”, ha dichiarato Emilia Mazur, portavoce di ‘Camelot Illinois‘, il gestore privato della. Le ...