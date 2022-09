Ucraina ultime notizie. Medvedev, anche nucleare per proteggere territori annessi (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Consiglio degli affari esteri straordinario dell’Ue ha comunicato che altre misure restrittive verranno adottate al più presto in coordinazione con i nostri partner contro la Russia. La Corea del Nord ha negato la fornitura di armi o munizioni alla Russia, ipotizzata dall’intelligence americana, respingendo attraverso i media statali la “voce di traffici” e assicurando che la nazione non ha piani sull’export militare. La premier britannica Liz Truss all’Assemblea generale dell’Onu ha detto che il Regno Unito garantisce il suo sostegno militare all’Ucraina fino alla vittoria. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Consiglio degli affari esteri straordinario dell’Ue ha comunicato che altre misure restrittive verranno adottate al più presto in coordinazione con i nostri partner contro la Russia. La Corea del Nord ha negato la fornitura di armi o munizioni alla Russia, ipotizzata dall’intelligence americana, respingendo attraverso i media statali la “voce di traffici” e assicurando che la nazione non ha piani sull’export militare. La premier britannica Liz Truss all’Assemblea generale dell’Onu ha detto che il Regno Unito garantisce il suo sostegno militare all’fino alla vittoria.

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Zelensky all'Onu: 'Togliete diritto di veto a Mosca'. DIRETTA - RaiNews : Le tensioni tra Ucraina e Russia, dopo il discorso di Putin, ultime ore di campagna elettore per il voto del 25 set… - Edorsi53 : RT @Miti_Vigliero: Come si dirà pizzino in russo? L'Ambasciata Russa ha pubblicato oggi gallery fotografica di Putin durante incontri isti… - AnnaritaNinni : RT @Miti_Vigliero: Come si dirà pizzino in russo? L'Ambasciata Russa ha pubblicato oggi gallery fotografica di Putin durante incontri isti… -