Ucraina, Medvedev: “Anche armi nucleari per difendere territori annessi” (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – La Russia userà ”qualsiasi arma, comprese quelle nucleari” per difendere i territori ucraini che verranno annessi tramite i referendum. Lo ha detto con chiarezza l’ex presidente e primo ministro russo Dmitry Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, che sul suo canale di Telegram ha garantito che ”la protezione di tutti i territori annessi sarà aumentata notevolmente dalle forze armate russe”. Confermato, quindi, che da domani al 27 settembre ”i referendum si terranno e le repubbliche del Donbass e altri territori saranno annessi in Russia”, ha detto. Quindi ”non solo le capacità di mobilitazione, ma Anche qualsiasi arma russa, comprese le armi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – La Russia userà ”qualsiasi arma, comprese quelle” perucraini che verrannotramite i referendum. Lo ha detto con chiarezza l’ex presidente e primo ministro russo Dmitry, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, che sul suo canale di Telegram ha garantito che ”la protezione di tutti isarà aumentata notevolmente dalle forze armate russe”. Confermato, quindi, che da domani al 27 settembre ”i referendum si terranno e le repubbliche del Donbass e altrisarannoin Russia”, ha detto. Quindi ”non solo le capacità di mobilitazione, maqualsiasi arma russa, comprese le...

