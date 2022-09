“Truffa? Non cambieremmo nulla”: Wanna Marchi e Stefania Nobile sono tornate (Di giovedì 22 settembre 2022) Wanna – Tratta da una Truffa vera è uscita il 21 settembre 2022 su Netflix e racconta la storia di Wanna Marchi, 80 anni, la “regina delle televendite” che è stata capace per oltre 20 anni di far comprare qualsiasi cosa, prima di venire condannata a 9 anni di carcere per Truffa. Una vicenda che ha visto coinvolta al fianco della “teleimbonitrice” – come è stata soprannominata – anche la figlia Stefania Nobile, che l’ha sempre accompagnata nella sua carriera, tra i successi e fallimenti. L’icona televisiva delle “alghe magiche” e dello “scioglipancia” e Nobile si sono raccontare in un’intervista al Corriere di Bologna, a cui hanno confessato di non essersi mai pentite delle proprie azioni. Vi ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 22 settembre 2022)– Tratta da unavera è uscita il 21 settembre 2022 su Netflix e racconta la storia di, 80 anni, la “regina delle televendite” che è stata capace per oltre 20 anni di far comprare qualsiasi cosa, prima di venire condannata a 9 anni di carcere per. Una vicenda che ha visto coinvolta al fianco della “teleimbonitrice” – come è stata soprannominata – anche la figlia, che l’ha sempre accompagnata nella sua carriera, tra i successi e fallimenti. L’icona televisiva delle “alghe magiche” e dello “scioglipancia” esiraccontare in un’intervista al Corriere di Bologna, a cui hanno confessato di non essersi mai pentite delle proprie azioni. Vi ...

