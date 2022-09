TMW Inter, settimana prossima incontro con entourage di Skriniar per il rinnovo (Di giovedì 22 settembre 2022) In casa Inter tutto pronto per l’incontro con l’entourage di Milan Skriniar per parlare di rinnovo Una delle tante situazioni da sistemare in casa Inter è quella relativa al rinnovo di contratto di Milan Skriniar. In tal senso, secondo tuttomercatoweb.com, è in programma per settimana prossima un incontro tra i dirigenti del club nerazzurro e l’entourage del giocatore per parlare di rinnovo di contratto. “Ci sarà un summit, la prossima settimana, prima della sfida contro la Roma. L’entourage di Skriniar metterà sul tavolo tutte le carte per cercare di arrivare al miglior accordo possibile, ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) In casatutto pronto per l’con l’di Milanper parlare diUna delle tante situazioni da sistemare in casaè quella relativa aldi contratto di Milan. In tal senso, secondo tuttomercatoweb.com, è in programma peruntra i dirigenti del club nerazzurro e l’del giocatore per parlare didi contratto. “Ci sarà un summit, la, prima della sfida contro la Roma. L’dimetterà sul tavolo tutte le carte per cercare di arrivare al miglior accordo possibile, ...

roma_magazine : TMW - Inter, incontro per Skriniar prima della Roma, ma il PSG è pronto a offrire 25 milioni a gennaio - susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW - Inter, incontro per Skriniar prima della Roma, ma il PSG è pronto a offrire 25 milioni a gennaio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Inter, incontro per Skriniar prima della Roma, ma il PSG è pronto a offrire 25 milioni a gennaio - InterMagazine2 : TMW - Inter, incontro per Skriniar prima della Roma, ma il PSG è pronto a offrire 25 milioni a gennaio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Inter, incontro per Skriniar prima della Roma, ma il PSG è pronto a offrire 25 milioni a gennaio -

Inter, incontro con Skriniar prima della Roma Il futuro di Milan Skriniar è ancora in bilico. Il contratto del difensore slovacco con l' Inter terminerà infatti a fine stagione e ora il club nerazzurro vuole accelerare i tempi. Come riporta TMW la settimana prossima, dopo la sosta ma prima della sfida alla Roma , ci sarà un nuovo ... Genoa, Hefti: 'Siamo una grande squadra. Per la Serie A serve ' Ai microfoni di TMW ha parlato il difensore del Genoa Silvan Hefti a proposito della stagione di Serie B da poco ... E ancora sui campionati: "In B siamo una grande squadre mentre in A ci sono Inter, ... TUTTO mercato WEB Il futuro di Milan Skriniar è ancora in bilico. Il contratto del difensore slovacco con l'terminerà infatti a fine stagione e ora il club nerazzurro vuole accelerare i tempi. Come riportala settimana prossima, dopo la sosta ma prima della sfida alla Roma , ci sarà un nuovo ...Ai microfoni diha parlato il difensore del Genoa Silvan Hefti a proposito della stagione di Serie B da poco ... E ancora sui campionati: "In B siamo una grande squadre mentre in A ci sono, ... TMW - Inter, Zhang è rientrato a Milano: fiducia a Inzaghi, ora vertice tra il tecnico e la dirigenza