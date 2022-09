(Di giovedì 22 settembre 2022) Non raggiungeva idi finale di un torneo Atp da giugno, sull'erba di Stoccarda, con la sconfitta in tre set nel derby contro Matteo Berrettini. Lorenzo, dopo aver vinto contro Aslan ...

RobertaFazio7 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 Metz, #Sonego batte #Simon 7-6, 6-4 Ai quarti affronterà lo statunitense #Korda #SkySport #SkyTennis - Gazzetta_it : Sonego batte Simon: è ai quarti a Metz, sfiderà Korda - Ubitennis : ATP Metz: Sonego batte Simon e vola ai quarti - cannovazzi : RT @federtennis: Lorenzo nei QF del @MoselleOpen! ?? #Sonego batte in due set il francese Simon e affronterà Korda. #stayFIT | #tennis… - sim_sevenagency : RT @federtennis: Lorenzo nei QF del @MoselleOpen! ?? #Sonego batte in due set il francese Simon e affronterà Korda. #stayFIT | #tennis… -

Lorenzo, dopo aver vinto contro Aslan Karatsev all'esordio a Metz (indoor),il veterano padrone di casa Gilles Simon in due set (7 - 6 6 - 4) e si regala l'insidiosa sfida contro lo ...L'azzurroSimon in due set e ora attende Korda METZ (FRANCIA) - Lorenzosi qualifica per i quarti di finale nel "Moselle Open", ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando ...Il tennista italiano supera l’ostacolo francese dopo due ore di battaglia: sfiderà Korda Continua il buon torneo a Metz di Lorenzo Sonego, che supera l’ostacolo posto dal padrone di casa Gilles Simon ...L'azzurro batte Simon in due set e ora attende Korda METZ (FRANCIA) (ITALPRESS) - Lorenzo Sonego si qualifica per i quarti di finale nel ...