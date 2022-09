Serie C 2022/2023, quinta giornata: le partite in diretta su Sky Sport sabato 24 settembre (Di giovedì 22 settembre 2022) Al via la quinta giornata di Serie C 2022/2023 e sabato 24 settembre sono molte le partite che saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, alcune integralmente, altre nella nuova diretta Gol varata per non far perdere neanche un minuto di quel che accade sui campi della terza divisione italiana. Di seguito allora ecco la programmazione completa dei gironi A, B e C del sabato in compagnia della Serie C. GIRONE A PIACENZA ALBINOLEFFE Ore 14.30 (diretta Gol) PORDENONE PADOVA Ore 14.30 (diretta + diretta Gol) PRO PATRIA RENATE Ore 14.30 (diretta Gol) PRO SESTO SANGIULIANO Ore 14.30 ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Al via ladi24sono molte leche saranno trasmesse insu Sky, alcune integralmente, altre nella nuovaGol varata per non far perdere neanche un minuto di quel che accade sui campi della terza divisione italiana. Di seguito allora ecco la programmazione completa dei gironi A, B e C delin compagnia dellaC. GIRONE A PIACENZA ALBINOLEFFE Ore 14.30 (Gol) PORDENONE PADOVA Ore 14.30 (Gol) PRO PATRIA RENATE Ore 14.30 (Gol) PRO SESTO SANGIULIANO Ore 14.30 ...

lucabianchin7 : Gerry #Cardinale pianifica un viaggio in Italia per Milan-Juve. Se tutto andrà secondo i piani, guarderà dal vivo a… - DiMarzio : . @bncalcio, ufficiale l'arrivo di Fabio #Cannavaro - Gazzetta_it : Zakaria: 'Juve troppo bassa, quel gioco non faceva per me'. E anche De Ligt punge ancora - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, rinforzo per il Picerno: ecco Abou Diop: L'attaccante classe '93 ha disputato la scorsa stag… - sportli26181512 : Il più bel gol di #Shevchenko: con Fondazione #Milan ricostruirà lo stadio di Irpin: Nel ventennale dell'ente rosso… -