Senza zaino né compiti a casa. Per andare in bagno non serve il permesso: il modello di una scuola pugliese (Di giovedì 22 settembre 2022) La scuola “Senza zaino” presso l’istituto comprensivo di Alessano, Montesardo e Specchia nel leccese, è un modello che ha destato molta curiosità. Non ci sono infatti nemmeno i compiti a casa e per andare in bagno, durante la lezione, gli alunni non devono chiedere il permesso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 settembre 2022) La” presso l’istituto comprensivo di Alessano, Montesardo e Specchia nel leccese, è unche ha destato molta curiosità. Non ci sono infatti nemmeno ie perin, durante la lezione, gli alunni non devono chiedere il. L'articolo .

orizzontescuola : Senza zaino né compiti a casa. Per andare in bagno non serve il permesso: il modello di una scuola pugliese - AlessiawonderC : RT @Ilmomo4: @Ste2566 @danilo78892146 Ma soprattutto fuggono senza uno zaino, borse, qlcosa per il viaggio??? - rosenhof5 : RT @ilmessaggeroit: #scuola, in Salento si va senza zaino e sono aboliti i compiti a casa. Per andare in bagno non serve il permesso https:… - VAbbondanti : Gli AirPods possono cambiare le sorti di un viaggio in treno. Come anni fa, ma senza i cavetti che si attorcigliano… - ilmessaggeroit : #scuola, in Salento si va senza zaino e sono aboliti i compiti a casa. Per andare in bagno non serve il permesso -