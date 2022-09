LiaCapizzi : Fenomenale Sofia Raffaeli La 18enne di Chiaravalle riscrive La Storia della ginnastica ritmica È ORO al cerchio:… - Eurosport_IT : SOFIA ANCORA D'OROOOOOO ???? Raffaeli è Campionessa del Mondo anche alla palla! Momento da sogno per l'Azzurra che p… - Coninews : STRAORDINARIAMENTE DIVINE ? Ai Mondiali di Sofia la ginnasta #ItaliaTeam Sofia #Raffaeli conquista uno storico dop… - Gazzetta_it : Raffaeli e Baldassarri: gioia dorata sul palco con l'anfitrione Chechi #festivaldellosport - rhytmic_passion : RT @LiaCapizzi: Fenomenale Sofia Raffaeli La 18enne di Chiaravalle riscrive La Storia della ginnastica ritmica È ORO al cerchio: prima az… -

Il Festival dello Sport 2022 non poteva aprirsi meglio: al Teatro Sociale, Sofiae Milenaportano molto più della loro gioia per le medaglie vinte ai Mondiali di Sofia. La ...Concluso l'appuntamento con Mosaner gli appassionati si sono spostati al teatro Sociale per applaudire le ginnaste Sofia, quattro titoli mondiali appena conquistati e Milenache ... Raffaeli e Baldassarri: gioia dorata sul palco con l'anfitrione Chechi TRENTO. E' già grande l'entusiasmo a Trento per il Festival dello sport. La kermesse targata Gazzetta e Trentino Marketing ha preso il via questa mattina con il campione olimpico di curling Amos Mosan ...conferendo la massima benemerenza cittadina per elevati meriti sportivi a Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri, Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova.