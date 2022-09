Non tutti i polli amano la techno, anche se allevati a terra (Di giovedì 22 settembre 2022) Un tempo si diceva “vai a letto come le galline”. Oggi non è più così. C’è chi per far crescere in fretta i polli li costringe a star svegli anche con la musica techno. Forse per risparmiare dal consolidato metodo delle lampade sempre accese sui poveri pennuti. Si tratta di polli allevati “a terra”, come riportano tante confezioni di uova. Certo meglio che in una gabbia dove non possono nemmeno aprire le ali. Purtroppo in questi “spazi aperti” gli animali sono talmente concentrati che riescono a stento a girarsi. Dei luoghi maleodoranti in cui spesso il mangime viene versato per terra e quindi si mescola con gli escrementi. Condizioni che necessitano il supporto di abbondanti dosi di antibiotici. Il tutto per avere un pollo vendibile nel minor tempo ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 22 settembre 2022) Un tempo si diceva “vai a letto come le galline”. Oggi non è più così. C’è chi per far crescere in fretta ili costringe a star sveglicon la musica. Forse per risparmiare dal consolidato metodo delle lampade sempre accese sui poveri pennuti. Si tratta di“a”, come riportano tante confezioni di uova. Certo meglio che in una gabbia dove non possono nemmeno aprire le ali. Purtroppo in questi “spazi aperti” gli animali sono talmente concentrati che riescono a stento a girarsi. Dei luoghi maleodoranti in cui spesso il mangime viene versato pere quindi si mescola con gli escrementi. Condizioni che necessitano il supporto di abbondanti dosi di antibiotici. Il tutto per avere un pollo vendibile nel minor tempo ...

