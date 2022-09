Migranti, Salvini promette il pugno duro: "Se vinco tornano i decreti sicurezza" (Di giovedì 22 settembre 2022) Il segretario della Lega, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, illustra i punti principali del programma politico della Lega: pensioni, guerra in Ucraina, energia, reddito di cittadinanza e flat tax Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 settembre 2022) Il segretario della Lega, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, illustra i punti principali del programma politico della Lega: pensioni, guerra in Ucraina, energia, reddito di cittadinanza e flat tax

