L'arsenale nucleare di Mosca fa paura. L'incubo si chiama Iskander-M (Di giovedì 22 settembre 2022) La mobilitazione parziale imposta da Vladimir Putin alla Russia per rifornire di uomini il fronte della guerra in Ucraina ci porta a un nuovo livello del conflitto con gli analisti che valutano lo scenario peggiore, quello di una escalation con l'utilizzo di armi tattiche nucleari. Fausto Biloslavo sul Giornale illustra gli armamenti atomici nella disponibilità di Mosca e il loro possibile utilizzo in caso, per esempio, di una riconquista o di un riavvicinamento da parte degli ucraini della Crimea. Ma un'altra analisi spiega l'accelerazione di Mosca sui referendum nelle zone occupate. Il giornalista delinea uno scenario in cui "le truppe ucraine con l'appoggio di ricognizione, sorveglianza e intelligence della Nato lanciano una nuova offensiva su Kherson, porta d'ingresso della Crimea occupata dai russi", con la città che cade in pochi giorni e ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 settembre 2022) La mobilitazione parziale imposta da Vladimir Putin alla Russia per rifornire di uomini il fronte della guerra in Ucraina ci porta a un nuovo livello del conflitto con gli analisti che valutano lo scenario peggiore, quello di una escalation con l'utilizzo di armi tattiche nucleari. Fausto Biloslavo sul Giornale illustra gli armamenti atomici nella disponibilità die il loro possibile utilizzo in caso, per esempio, di una riconquista o di un riavvicinamento da parte degli ucraini della Crimea. Ma un'altra analisi spiega l'accelerazione disui referendum nelle zone occupate. Il giornalista delinea uno scenario in cui "le truppe ucraine con l'appoggio di ricognizione, sorveglianza e intelligence della Nato lanciano una nuova offensiva su Kherson, porta d'ingresso della Crimea occupata dai russi", con la città che cade in pochi giorni e ...

