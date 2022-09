Hammon, il trionfo con Las Vegas e l'eredità di Pop: sarà lei la prima donna head coach in Nba? (Di giovedì 22 settembre 2022) Per Vegas, per Pop, per darsi un'altra chance di fare la storia. Becky Hammon, 45 anni, ha vinto il titolo WNba al primo anno da capo allenatrice delle Aces di Las Vegas, appunto. Battendo Connecticut ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 settembre 2022) Per, per Pop, per darsi un'altra chance di fare la storia. Becky, 45 anni, ha vinto il titolo Wal primo anno da capo allenatrice delle Aces di Las, appunto. Battendo Connecticut ...

