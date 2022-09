Giovanni Ciacci al GF Vip 7: scoperta della sieropositività, retroscena e la particolare richiesta ai fan (Di giovedì 22 settembre 2022) Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip 7. L’esperto di look e moda è stato il primo concorrente ufficializzato nelle passate settimane. Il suo nome circolava da tempo ma una volta ufficializzato è stato oscurato da un’altra notizia, quella della sua sieropositività. Giovanni Ciacci sieropositivo al GF Vip: malattia e retroscena Giovanni Ciacci diventa così... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 22 settembre 2022)al Grande Fratello Vip 7. L’esperto di look e moda è stato il primo concorrente ufficializzato nelle passate settimane. Il suo nome circolava da tempo ma una volta ufficializzato è stato oscurato da un’altra notizia, quellasuasieropositivo al GF Vip: malattia ediventa così... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Giovanni Ciacci al GF Vip 7: scoperta della sieropositività, retroscena e la particolare richiesta ai fan - Scotty3451 : Non sono pronto a Giovanni Ciacci #gfvip - TastoBlu : RT @TastoBlu: IO ASPETTANDO PAMELA PRATI VS GIOVANNI CIACCI STASERA #GFVIP #GFVIP7 - TastoBlu : IO ASPETTANDO PAMELA PRATI VS GIOVANNI CIACCI STASERA #GFVIP #GFVIP7 - sonopoliedrico : la storia di giovanni ciacci -