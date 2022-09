GF Vip 7 | Sonia Bruganelli contro Giulia Salemi | “Volevo che cadesse”

(Di giovedì 22 settembre 2022) Andata via Adriana Volpe,sembra avere una nuova “nemica”: sempre donna, alta e bellissima. Stiamo parlando di, x gieffina e influencer che quest’anno è l’esperta di social del Grande Fratello Vip 7. In tanti hanno notato che lala guardava malissimo quando è entrata in studio, e lei a “Casa Chi” ha spiegato il motivo del suo apparente astio. GF Vip, Selvaggia Roma disperata: “Il cuore di mio figlia non batte più” Con un drammatico post su Instagram, l'ex del Grande Fratello Vip e di Temptation Island ha dato la notizia che nessuna donna vorrebbe dare GF Vip 7,non sopporta...

zazoomblog : “Stai attenta avvisata”. GF Vip 7 Sonia Bruganelli pazienza finita: non perdona Pamela Prati - #“Stai #attenta… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Senza freni e senza indugi, Adriana Volpe a ruota libera parla di Sonia Bruganelli e del #gfvip - fanpage : Senza freni e senza indugi, Adriana Volpe a ruota libera parla di Sonia Bruganelli e del #gfvip - anna_sole_7 : RT @Lorenzo_Farina: Dal rapporto con la famiglia al #GfVip, passando per il Pratigate e ovviamente il jet privato. La mia intervista ?@SB… - infoitcultura : Gf Vip 7, Sonia Bruganelli stizzita da un comportamento di Giulia Salemi -

...proprio per parlare di questa sua sieropositività in un programma tanto seguito come il 'GF'. ... EBruganelli , come riportato testualmente da ' Fanpage ', subito se ne accorge: 'Mi stupisce ...Bruganelli punge Pamela Prati: "Hai la coda di paglia"/ Scontro al GF: "Ti fai film mentali!" I sostenitori di Pamela Prati al Grande Fratello2022 ritengono invece come lei sia stata ...Sonia Bruganelli Gf Vip: Sonia si racconta a Vanity Fair, nell’intervista escono diversi temi, quello della famiglia e del GF ...Come fatto notare anche dagli opinionisti in studio, Pamela Prati non ha salutato Giovanni Ciacci dopo il suo ingresso nella Casa. Alfonso Signorini in merito ha voluto fare una precisazione ...