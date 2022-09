F. Romano pubblica: Lo Sharjah FC si sta avvicinando all’accordo per ingaggiare Kostas Manolas come nuovo difensore centrale da… (Di giovedì 22 settembre 2022) Lo Sharjah FC si sta avvicinando all’accordo per ingaggiare Kostas Manolas come nuovo difensore centrale dell’Olympiacos. Accordo raggiunto tra i club ea condizioni personali, tempo di firmare presto. #trasferimenti Manolas seguirà Miralem Pjani? nel club della UAE Pro League. pic.twitter.com/SI4Ia2QTGw — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 22 settembre 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di giovedì 22 settembre 2022) LoFC si staperdell’Olympiacos. Accordo raggiunto tra i club ea condizioni personali, tempo di firmare presto. #trasferimentiseguirà Miralem Pjani? nel club della UAE Pro League. pic.twitter.com/SI4Ia2QTGw — Fabrizio(@Fabrizio) 22 settembre 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Beppe_Romano : RT @CottarelliCPI: L'ambasciata russa pubblica foto di politici italiani con Putin. Ma molte risalgono al periodo pre-invasione Crimea quan… - FaccioTommaso : 'Con la destra al governo non cambierà la posizione sull'Ucraina rispetto al governo Draghi. L'opinione pubblica in… - lucrezia_ilaria : Mi son sempre chiesta cosa succederebbe se la casa occupata fosse quella di un Renzi, di un #Draghi, una delle tant… - stanka67 : RT @dorinileonardo: Giorgia, ma una mail a tutte le sezioni di FdI: 'Da questo momento il saluto romano va evitato in ogni manifestazione… - ItaliaStoria : Ritrovata una statua di Eracle che decorava una fontana pubblica a Philippi, in piena epoca romano-bizantina (VIII-… -