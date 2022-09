Caos Russia, reclutamento e addestramento: i rischi della mobilitazione russa (Di giovedì 22 settembre 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato ieri l'immediata "mobilitazione parziale" dei cittadini russi, ovvero dei riservisti che possono essere coinvolti in tutte le attività militari operative e di combattimento (riserva attiva). Una decisione che però, secondo la maggior parte degli esperti, non dovrebbe avere conseguenze immediate sul conflitto in Ucraina per una serie di problemi logistici, di reclutamento e addestramento che i vertici militari di Mosca saranno chiamati a risolvere prima di poter usufruire di questa nuova forza. Tanto più che, oltre alle difficoltà di carattere strettamente militare, il Cremlino dovrà fare i conti con la crescente protesta dei giovani russi e di parte del personale arruolabile.Dall'annuncio di Putin, infatti, molti cittadini russi sono scesi in piazza per contestare la decisione del ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 settembre 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato ieri l'immediata "parziale" dei cittadini russi, ovvero dei riservisti che possono essere coinvolti in tutte le attività militari operative e di combattimento (riserva attiva). Una decisione che però, secondo la maggior parte degli esperti, non dovrebbe avere conseguenze immediate sul conflitto in Ucraina per una serie di problemi logistici, diche i vertici militari di Mosca saranno chiamati a risolvere prima di poter usufruire di questa nuova forza. Tanto più che, oltre alle difficoltà di carattere strettamente militare, il Cremlino dovrà fare i conti con la crescente protesta dei giovani russi e di parte del personale arruolabile.Dall'annuncio di Putin, infatti, molti cittadini russi sono scesi in piazza per contestare la decisione del ...

