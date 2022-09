Breakthrough New Horizons in Physics Prize ad Anna Grassellino

INFN_ : Congratulazioni, Anna! Anna Grassellino, scienziata e direttrice del Centro @sqmscenter del @Fermilab, è stata insi… - DBonacorsi : RT @INFN_: Congratulazioni, Anna! Anna Grassellino, scienziata e direttrice del Centro @sqmscenter del @Fermilab, è stata insignita del Bre… - metricausa : RT @INFN_: Congratulazioni, Anna! Anna Grassellino, scienziata e direttrice del Centro @sqmscenter del @Fermilab, è stata insignita del Bre… - lucorlando : RT @INFN_: Congratulazioni, Anna! Anna Grassellino, scienziata e direttrice del Centro @sqmscenter del @Fermilab, è stata insignita del Bre… - ASGsconductors : RT @INFN_: Congratulazioni, Anna! Anna Grassellino, scienziata e direttrice del Centro @sqmscenter del @Fermilab, è stata insignita del Bre… -

Anna Grassellino, direttrice del Centro SQMS Superconducting Quantum Materials and Systems Centre del Fermilab, è stata insignita del Breakthrough New Horizons Prize "per la scoperta di importanti miglioramenti delle prestazioni delle cavità a radiofrequenza superconduttive al niobio, con applicazioni che vanno dalla fisica degli acceleratori ai computer quantistici". La direttrice del Centro SQMS Superconducting Quantum Materials and Systems Centre del Fermilab ha ricevuto il Breakthrough New Horizons Prize per la fisica, uno dei più importanti premi in materia.