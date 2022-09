Borsa di Hong Kong ai minimi dal 2011 con lo spettro della recessione (Di giovedì 22 settembre 2022) La piazza asiatica reagisce male alla decisione dell’Autorità monetaria dell’ex colonia di alzare i tassi di 75 punti base Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 22 settembre 2022) La piazza asiatica reagisce male alla decisione dell’Autorità monetaria dell’ex colonia di alzare i tassi di 75 punti base

News24_it : Borsa: Hong Kong giù ai minimi 2011 con spettro recessione - iconanews : Borsa: Hong Kong giù ai minimi 2011 con spettro recessione - fisco24_info : Borsa: Hong Kong giù ai minimi 2011 con spettro recessione: Timori dopo rialzo tassi della Fed, 'rischio crescita n… - ansa_economia : Borsa: Asia in rosso con Wall Street in attesa della Fed. Tokyo -1,2%, Hong Kong -1,1%. Future poco mossi, sale il… - fisco24_info : Borsa: Asia in rosso con Wall Street in attesa della Fed: Tokyo -1,2%, Hong Kong -1,1%. Future poco mossi, sale il… -