Borghi: Conte-D’Alema-Renzi vogliono spolpare Pd, saranno delusi (Di giovedì 22 settembre 2022) Parlare di congresso alla vigilia delle elezioni è "ozioso", è un tema che appassiona chi punta a "spolpare il Pd", cioè Giuseppe Conte da un lato e Matteo Renzi dall'altro, ma "rimarranno delusi". Enrico Borghi, della segreteria Pd, risponde così ad Askanews quando gli viene chiesto di commentare il dibattito di questi giorni, con il leader M5s che immagina di riaprire il dialogo con i democratici ma "in un Contesto diverso" e a patto che "non si parli più di agenda Draghi, che finisca questa vedovanza", e con Matteo Renzi che pronostica le dimissioni di Enrico Letta il giorno dopo le elezioni. "E' oziosa la discussione sul congresso ancora prima che gli italiani abbiano votato", dice Borghi. "E' un gioco di società. E' stata una campagna elettorale ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 settembre 2022) Parlare di congresso alla vigilia delle elezioni è "ozioso", è un tema che appassiona chi punta a "il Pd", cioè Giuseppeda un lato e Matteodall'altro, ma "rimarranno". Enrico, della segreteria Pd, risponde così ad Askanews quando gli viene chiesto di commentare il dibattito di questi giorni, con il leader M5s che immagina di riaprire il dialogo con i democratici ma "in unsto diverso" e a patto che "non si parli più di agenda Draghi, che finisca questa vedovanza", e con Matteoche pronostica le dimissioni di Enrico Letta il giorno dopo le elezioni. "E' oziosa la discussione sul congresso ancora prima che gli italiani abbiano votato", dice. "E' un gioco di società. E' stata una campagna elettorale ...

borghi_claudio : Mi dicono che conte a #Fuoridalcoro ha avuto il coraggio di dire che non era per obblighi e restrizioni. COSA??? M… - borghi_claudio : @UbaldoLorenzo Nessuno. Se avesse tenuto il punto l'obbligo non sarebbe mai passato. Il M5S fino a marzo sostituiva… - GiovanniPortel8 : RT @Valenti63339244: A distanza di 4 giorni dal voto apprendiamo che #Conte e #Salvini erano entrambi contrari all'#ObbligoVaccinale . Cio… - Frances64011067 : @borghi_claudio @Dona_Legnaioli Conte è l'unico politico che non studia a memoria quello che deve dire nei comizi e… - ScorpioNOGP : RT @Valenti63339244: A distanza di 4 giorni dal voto apprendiamo che #Conte e #Salvini erano entrambi contrari all'#ObbligoVaccinale . Cio… -