Baci a terra e lacrime: 200 combattenti di Azov scambiati con Medvedchuk, il fedelissimo di Putin (video) (Di giovedì 22 settembre 2022) Baci a terra, braccia levate verso il cielo, qualche lacrima versata anche dai guerriglieri più ruvidi tra la milizia di Azov che ha difeso l’acciaieria di Azovstal prima di arrendersi, senza nessuna speranza che accadesse quello che invece è accaduto ieri. “Abbiamo liberato 215 persone dalla prigionia russa: 188 difensori di Azovstal e Mariupol. 108 guerrieri Azov, guardie nazionali, marines, guardie di frontiera, poliziotti, difesa del territorio, impiegati dei servizi di sicurezza. Sono al sicuro ora”, ha annunciato in nottata il presidente ucraino Zelensky. Lo scambio tra i soldati Azov e il fedelissimo di Putin Medvedchuk Duecentoquindici prigionieri ucraini liberati in cambio del politico ucraino filorusso ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 settembre 2022), braccia levate verso il cielo, qualche lacrima versata anche dai guerriglieri più ruvidi tra la milizia diche ha difeso l’acciaieria distal prima di arrendersi, senza nessuna speranza che accadesse quello che invece è accaduto ieri. “Abbiamo liberato 215 persone dalla prigionia russa: 188 difensori distal e Mariupol. 108 guerrieri, guardie nazionali, marines, guardie di frontiera, poliziotti, difesa del territorio, impiegati dei servizi di sicurezza. Sono al sicuro ora”, ha annunciato in nottata il presidente ucraino Zelensky. Lo scambio tra i soldatie ildiDuecentoquindici prigionieri ucraini liberati in cambio del politico ucraino filorusso ...

