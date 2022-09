Alluvione Marche, Lamorgese in visita a Barbara: “Mancata allerta? Lo dirà la Procura, non mi posso esprimere” (Di giovedì 22 settembre 2022) “Una visita per essere vicini a coloro che hanno perso familiari e anche ai feriti, sperando che ci sia rapidamente una riapertura delle attività produttive, delle scuole, un riavvio di una vita normale, e che l’esperienza vissuta in questo periodo ci faccia pensare all’importanza della prevenzione nella cura del territorio”. Così la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, a Barbara, in provincia di Ancona, uno dei centri colpiti dalle esondazioni. “La Mancata allerta? C’è un’indagine della Procura, non mi posso esprimere”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) “Unaper essere vicini a coloro che hanno perso familiari e anche ai feriti, sperando che ci sia rapidamente una riapertura delle attività produttive, delle scuole, un riavvio di una vita normale, e che l’esperienza vissuta in questo periodo ci faccia pensare all’importanza della prevenzione nella cura del territorio”. Così la ministra dell’Interno, Luciana, a, in provincia di Ancona, uno dei centri colpiti dalle esondazioni. “La? C’è un’indagine della, non mi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

