(Di mercoledì 21 settembre 2022) La posizione di Massimilianoè sempre più in discussione. Risultati e dichiarazioni varie, non hanno fatto piacere ai...

Calciomercato.com

... motivo per il quale, il blogger Riverside , ha espresso il suosulla strada che la società ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ...E allora, cari lettori dima soprattutto carissime lettrici - in questi tempi difficili tra un ...che ci può stare - giustamente - soprattutto nei confronti di chi ha vinto uno scudetto con ... VXL, il parere di un blogger juventino: 'Tenere Allegri Follia incomprensibile' Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Blog Calciomercato.com: Da quando è iniziata questa stagione calcistica in Europa si son registrati già una ventina di esoneri, che hanno interessato principalmente ...