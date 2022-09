Volley femminile | Alessia Orro | “Voglio aiutare la squadra a dare il massimo”

(Di mercoledì 21 settembre 2022) La Nazionale italiana diè giunta ad Arnhem, nei Paesi Bassi, dove ha svolto la prima giornata di allenamenti in vista dell’inizio della Pool A dei Mondiali 2022. L’Italia, che ha vinto la Nations League 2022 e gli Europei 2021, nel 2018 fu d’argento nell’ultima rassegna iridata.è una delle esordienti azzurre ai Mondiali: “Si sta avvicinando finalmente questo esordio, sono davvero felice di essere qui al mio primo Mondiale. Abbiamo lavorato molto duramente e a lungo quest’estate, non vediamo l’ora che inizi il torneo. Non dobbiamo sottovalutare le avversarie della prima fase, dovremo subito partire concentrate e poi sarà fondamentale sistemare gli ultimi dettagli durante il girone, con il passare delle partite“. La palleggiatrice guarda al suo percorso di crescita: “In questi anni sono ...

2022 - 2023 Serie A2Squadra RomaClub La preparazione delle Wolves continua ininterrottamente con un intenso lavoro fisico alternato a sedute tecniche pomeridiane. Prima però di volgere la testa all'...Parola di Alessia Orro, palleggiatrice della Nazionale italianadi. Le azzurre si trovano ad Arnhem, in Olanda, dove il prossimo 24 settembre debutteranno nella competizione iridata ...Sabato 24/9 per il Lunezia Volley allenamento congiunto con La Salle di Parma, club militante in Serie D emiliana, in un triangolare ...La cittadina olandese ospiterà tutte le gare iniziali dei quattro gironi, ospitando le 24 squadre partecipanti al Mondiale. L'esordio azzurro sabato 24 settembre alle 15.00 contro il Camerun ...