Vero polo intermodale | con servizi | verde e niente più sottopasso | ecco come sarà la nuova stazione di Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 21 settembre 2022). Per dirla con le parole dell’assessore alla Riqualificazione Urbana del Comune diFrancesco Valesini ora “vanno in soffitta i libri dei sogni e delle grandi elaborazioni tecniche” e si inizia a fare davsul serio per la trasformazione dell’area delladi. E non solo perché tra il Gruppo Vitali, promotore privato individuato per l’intervento e il Comune si era giunti a una sintesi sui contenuti urbanistici di massima funzionali all’avvio dell’accordo di programma, ma soprattutto perché poco prima delle 14.30 di mercoledì 21 settembre Sistemi Urbani ha sottoscritto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, il contratto preliminare con la stessa Vitali. Un punto di non ritorno, nel senso più positivo del termine, che darà un nuovo volto a un’area ...