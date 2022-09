Uomini e Donne | “Veramente da vigliacchi!” | una vita rovinata | dopo la rottura è accaduto il peggio

(Di mercoledì 21 settembre 2022) L’ex corteggiatrice diracconta tutto con un lungo sfogo,lasono arrivati i problemi seri Tina-Cipollari (Witty tv)La coppia uscita daè arrivata al capolinea. Parliamo dell’ex corteggiatrice Francesca Del Taglia e l’ex tronista Eugenio Colombo.che laera stata ufficializzata, Francesca ha risposto a tono, spiegando il momento difficile che stava attraversando. In molti si erano accaniti su di lei per le dichiarazioni rilasciate da Eugenio, ma Francesca ha deciso di specificare anche il suo punto di vista, sentitasi tradita e accusata ingiustamente dal pubblico che aveva sempre fatto il tifo per loro. “Volevo fare un discorso più generico, non entrando nei nostri particolari in modo da non ...

Link4Universe : Tutte le donne che ho conosciuto hanno storie di molestie sessuali, di vario grado, che hanno subito nella loro vit… - peppeprovenzano : Solidarietà a @sruotolo1 vittima di vili minacce. La nostra voce si leverà sempre accanto alla sua e a quella di… - GiusCandela : I tweet che fanno leggere alla Salemi sono più inutili di Tinì Cansino a Uomini e Donne. #Gfvip - rizzetto_luca : RT @blondeinboots90: Le #donne migliori sono attraenti, indipendenti, intelligenti, sicure di sé e divertenti. Gli #uomini migliori non han… - nocchi_rita : RT @MadameA02: Che poi, alcuni uomini violentano le donne anche se sono sobrie ma di questo ne parleremo più avanti. -

Scuola e Università devono formareliberi, cittadini consapevoli, con gli strumenti per fare le scelte giuste nella loro vita ', conclude.... chi è Virginia Stablum 'Entusiasta di questa vittoria' L'ultima edizione di Miss Universo Italia ha riservato una piacevole sorpresa per quanti seguono frequentementee non solo. Una ...Apre i battenti “Poste Storie”, lo spazio espositivo sulla storia di Poste Italiane allestito all’interno del Palazzo delle Poste di piazza San Silvestro a Roma in occasione delle celebrazioni del 160 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...