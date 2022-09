"Una diagnosi precoce può fare la differenza con il morbo di Alzheimer" (Di mercoledì 21 settembre 2022) Oggi è la Giornata Mondiale dell'Alzheimer. Solo in Italia i casi sono 630mila, il 20% della popolazione ultra 60enne. L'esperta a ilGiornale.it: "Alcuni comportamenti possono aiutare a prevenire la malattia" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Oggi è la Giornata Mondiale dell'. Solo in Italia i casi sono 630mila, il 20% della popolazione ultra 60enne. L'esperta a ilGiornale.it: "Alcuni comportamenti possono aiutare a prevenire la malattia"

