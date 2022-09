Ultime Notizie Roma del 21-09-2022 ore 15:10 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale mercoledì 21 settembre Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano l’operazione militari speciali in Ucraina è stata inevitabile lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso alla tv ha dichiarato una mobilizzazione parziale in Russia con il richiamo dei militari di riserva i territori del Ucraina che hanno annunciato il referendum per adesione alla Russia hanno il sostegno di Mosca aggiunto Putin e la sua aggressiva politicanti russa l’occidente ha superato ogni limite il presidente russo a piacere a tutti i mezzi a sua disposizione è che Coloro che stanno cercando di usare il ricatto nucleare contro la Russia scopriranno che le carte in tavola possono essere rivoltati contro di loro non sto bevendo ha concluso puter la mobili azione parziale in Russia prevede il richiamo di 300.000 riservisti Intanto il premier ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 settembre 2022)dailynews radiogiornale mercoledì 21 settembre Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano l’operazione militari speciali in Ucraina è stata inevitabile lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso alla tv ha dichiarato una mobilizzazione parziale in Russia con il richiamo dei militari di riserva i territori del Ucraina che hanno annunciato il referendum per adesione alla Russia hanno il sostegno di Mosca aggiunto Putin e la sua aggressiva politicanti russa l’occidente ha superato ogni limite il presidente russo a piacere a tutti i mezzi a sua disposizione è che Coloro che stanno cercando di usare il ricatto nucleare contro la Russia scopriranno che le carte in tavola possono essere rivoltati contro di loro non sto bevendo ha concluso puter la mobili azione parziale in Russia prevede il richiamo di 300.000 riservisti Intanto il premier ...

