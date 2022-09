"Tutti i mezzi possibili". Referendum e atomica, Putin svela il suo piano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo una lunga attesa carica di mistero - le indiscrezioni riferiscono di fortissime frizioni al Cremlino sul contenuto del suo discorso -, Vladimir Putin parla al mondo, un messaggio minaccioso, pre-registrato, dopo l'annuncio dell'imminente Referendum sull'annessione del Donbass. Lo zar, questo il punto saliente, annuncia la mobilitazione parziale della Russia: insomma, non mobilitazione generale, ma parziale. Ergo, crescita dell'offensiva sul campo: il Cremlino amplia le sue possibilità di arruolare e rimpolpare l'esercito. Insomma, Putin ammette implicitamente di essere a corto di uomini, Evitata la mobilitazione generale probabilmente per evitare le proteste e le ribellioni che avrebbe generato. A stretto giro di posta, Putin aggiunge che "gli obiettivi principali dell'operazione speciale ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo una lunga attesa carica di mistero - le indiscrezioni riferiscono di fortissime frizioni al Cremlino sul contenuto del suo discorso -, Vladimirparla al mondo, un messaggio minaccioso, pre-registrato, dopo l'annuncio dell'imminentesull'annessione del Donbass. Lo zar, questo il punto saliente, annuncia la mobilitazione parziale della Russia: insomma, non mobilitazione generale, ma parziale. Ergo, crescita dell'offensiva sul campo: il Cremlino amplia le suetà di arruolare e rimpolpare l'esercito. Insomma,ammette implicitamente di essere a corto di uomini, Evitata la mobilitazione generale probabilmente per evitare le proteste e le ribellioni che avrebbe generato. A stretto giro di posta,aggiunge che "gli obiettivi principali dell'operazione speciale ...

gualtierieurope : Oggi trasporti gratis per tutti: prendete i mezzi pubblici, girate per la città, vedete le bellezze di #Roma. Inizi… - gualtierieurope : Roma è vicina alle #Marche e a tutte le famiglie colpite dall’#alluvione che stanno vivendo momenti drammatici. Gr… - AntonioCivile : 5) #Putin ha detto che userà 'tutti i mezzi a disposizione' e che coloro che stanno cercando di usare il ricatto nu… - donvaccarelli : RT @LuigiDeBiase: Putin: l'occidente ha cominciato un ricatto nucleare; se il nostro paese dovesse essere minacciato useremo tutti i mezzi… - Gianl1974 : 1/2 La Russia è oggetto di ricatti nucleari da parte di alcuni stati della NATO, ha detto Putin in un discorso tele… -