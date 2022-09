(Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) - I lisati batterici, in particolare il Lantigen B, potrebbero avere un ruolo nel ridurre le infezioni da-CoV-2. Unoin vitro dimostra che le cellule della mucosa faringea, trattate con una quantità di Lantigen B* equivalente al normale dosaggio previsto per l'assunzione del farmaco, riducono l'espressione dei recettori Ace2 che fungono da porte di accesso del virus sulla superficie cellulare. Sono i risultati dello- disponibile in versione pre-print e in attesa della pubblicazione in una rivista internazionale peer-reviewed – coordinato da Giovanni Melioli, già capo dipartimento di Medicina sperimentale all'Istituto Giannina Gaslini e professore di gestione di laboratorio dell'Alta Scuola di specializzazione di Patologia Clinica presso l'università di ...

trash_italiano : Il nuovo studio del #GFVIP - fisco24_info : Studio italiano, lisato batterico riduce ingresso di Sars-CoV-2: (Adnkronos) - 'Lantigen B, in vitro, diminuisce l’… - ledicoladelsud : Studio italiano, lisato batterico riduce ingresso di Sars-CoV-2 - expressie_ : ora vado a casa, studio italiano e faccio un po' di francese anche che l'ho accantonato - italiaserait : Studio italiano, lisato batterico riduce ingresso di Sars-CoV-2 -

...in, in cui l'artista ha potuto osservare, assorbire e prepararsi al nuovo album, che promette di attestare EMMA NOLDE come una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale. ...... direttrice scientifica di LabTalento, i l primo Laboratorio Universitario, dell'... come lo racconta Sara Isoli, logopedista (presso loDirsicose ): 'Le difficoltà maggiori di bambini ...Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) – I lisati batterici, in particolare il Lantigen B, potrebbero avere un ruolo nel ridurre le infezioni da Sars-CoV-2. Uno studio in vitro dimostra che le cellule della ...di uno studio multicentrico in corso in Italia (Mantico-2), è ora una nuova opzione di trattamento del Covid-19, estremamente necessaria per queste popolazioni vulnerabili". Secondo Raffaela Fede, ...