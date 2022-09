Scontro auto-scooter in Campania, muore 24enne (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Un 24enne di Sorrento (Napoli), che viaggiava in sella a uno scooter, è deceduto la scorsa notte a causa di un incidente nel quale risulta coinvolta anche una vettura guidata da un suo coetaneo residente nella vicina a Massa Lubrense. Il ragazzo è stato trasferito nell’ospedale di Sorrento ma per lui non c’era più niente da fare. I carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale compagnia hanno eseguito i rilievi in via Fuorimura, dove si è verificato l’impatto, e ora sono al lavoro per stabilire le cause della tragedia. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Undi Sorrento (Napoli), che viaggiava in sella a uno, è deceduto la scorsa notte a causa di un incidente nel quale risulta coinvolta anche una vettura guidata da un suo coetaneo residente nella vicina a Massa Lubrense. Il ragazzo è stato trasferito nell’ospedale di Sorrento ma per lui non c’era più niente da fare. I carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale compagnia hanno eseguito i rilievi in via Fuorimura, dove si è verificato l’impatto, e ora sono al lavoro per stabilire le cause della tragedia. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

