Putin | Lo scopo dell' Occidente è dividere e distruggere la Russia

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il presidente russo nel suo messaggio alla nazione: 'Useremo tutti i mezzi a disposizione per proteggerci, non è un bluff. Ci ricattano col nucleare, ma attenti verso dove soffia il ...

Il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di un messaggio alla nazione, ha affermato che "lo scopo dell'Occidente è indebolire, dividere e distruggere la Russia". "Dicevano nel 1991 che avrebbero dissolto l'Unione sovietica e ora è il momento della Federazione russa", ha detto. "Useremo tutti i mezzi a disposizione per proteggerci, non è un bluff. Ci ricattano col nucleare, ma attenti verso dove soffia il vento". Entra in una nuova fase la guerra in Ucraina, nell'atteso discorso saltato ieri all'ultimo minuto e diffuso mercoledì 21 settembre.